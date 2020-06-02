Карантин в Киеве: как и при каких условиях его могут ужесточить

В Киеве могут ужесточить карантин в случае большого роста заболеваемости. Об этом неоднократно заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Сайт "Сегодня" узнавал, при каких обстоятельствах это возможно и к чему стоит готовиться горожанам.

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что существует научно обоснованный показатель, который базируется на количестве ежедневных заболеваний COVID-19, регистрации пневмоний, госпитализаций и тяжелых случаев заболевания. Все это анализируют специалисты.

"Показатель номер один – это количество новых случаев заболеваемости в сутки. Сегодня таких случаев 13 на 100 тысяч населения. Установлен эпидемиологический порог – 24 случая на 100 тысяч населения. Если этот порог будет пройден, то нам придется возвращать все жесткие карантинные мероприятия, которые действовали до этого", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, второй показатель – это наличие свободных коек в лечебных учреждениях столицы. Загрузка коечного фонда в больницах Киева не должна превышать 75%.

"Если количество заболевших будет больше 24 случаев на 100 тысяч населения, а загрузка коечного фонда превысит 75%, то тогда нам придется возвращаться к ужесточению карантинных мероприятий во всех сферах жизни города и дальнейшему недопущению распространения инфекции", – добавляет Рубан.

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Он говорит, что это пока не касается транспорта.

"По данным китайских ученых, транспорт не является глобальным распространителем инфекции. С транспортом связывают от 10 до 30% возможного заряжения. В Киеве городской транспорт работает в рамках противоэпидемиологических мероприятий. Там должна проводиться своевременная дезинфекция, проветривание, а пассажиры должны соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим и ездить только на сидячих местах", – заверяет Рубан.

Он отмечает, что киевляне рано начали жить эйфорией, что вирус они пережили. Но не стоит забывать, что сейчас в городе действует адаптивный карантин до 22 июня.

"Мы видим – многие киевляне решили, что карантин уже закончился, а некоторые субъекты его вообще не соблюдают. Национальная полиция и районные государственные администрации оперативно реагируют на такие случаи и приостанавливает работу данных объектов. Люди уже ошибочно решили, что можно вести себя как раньше и не носить маски в общественных местах. Они не понимают, что карантин еще не закончился. Таких штрафуют за нарушение на 17 тысяч гривен. Люди должны понимать, что их эйфория преждевременная. Мы имеем очень тяжелые случаи заболевания в больницах. Пациенты обращаются за медицинской помощью достаточно поздно, когда болезнь уже приобрела тяжелую форму и их очень сложно лечить. Финал любого пандемического заболевания, как гриппа, так и коронавируса сопровождается регистрацией тяжелых случаев заболевания с осложнениями. И если в Киеве будет зарегистрирован рост заболеваемости, то мы будем возвращать все жесткие карантинные мероприятия", – заверяет Олег Рубан.

Напомним, всего в столице уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За время пандемии умерли 69 человек. Также стало известно о новой вспышке коронавируса в столице – в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц.

Отметим, что с 1 июня в Киеве ослабили карантин. Также смотрите, как в столице открывались ТРЦ:

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