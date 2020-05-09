Карантин в Киеве: как коммунальщики готовят парки к открытию (фото, видео)

В Киеве с 12 мая планируют ослабление ряда ограничительных мер. В частности, жители столицы согут посещать парки и скверы, но только группами по два человека.

Тем временем коммунальщики продолжают облагораживать зеленые зоны и готовить их к открытию.

Так, в Соломенском районе коммунальщики активно подстригают газоны проспектах Валерия Лобановского и Отрадном, на Чоколовском бульваре, в парке Защитников Украины на улице Винницкой.

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В парке "Победа" тем временем продолжают высаживать цветы.

Вместе с тем, на парк "Победа" можно взглянуть и с высоты птичьего полета – в Сети опубликовали видео, снятое киевлянами во время карантина.

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Озеленение активно идет по всему Днепровском району.

Также в Сети показали видео с Дарницкого бульвара с серебристым кленом, который там посадили в прошлом году.

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В Подольском районе возле Контрактовой площади красят скамейки, а также снова высаживают цветы на клумбы, где уже успели поорудовать вандалы.

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Цветочные композиции создаются и в парке имени Максима Рыльского в Голосеевском районе.

Вместе с тем, в парке "Диск" с поличным поймали похитителя кустов спиреи.

А в Святошинском районе коммунальщики показали фотографии мусора, который оставляют после себя киевляне даже в карантин.

А на Певческом поле продолжают цвести тысячи тюльпанов.

Ранее сообщалось, что столичным каштанам сделали "прививки" от минирующей моли. Коммунальщики сообщили, что сделали восьми взрослым деревьям на Антоновича и восьми каштанам на проспекте Победы инъекции препарата Revive. Препарат движется по сосудистой системе дерева самостоятельно и действует на вредителей в течение трех лет. Он безопасен для людей, животных и насекомых и не попадает в окружающую среду. Первые результаты "прививок" будут видны уже летом – листья обработанных деревьев должны заметно отличаться от пораженных вредителями. Полноценно же оценить действие препарата можно уже через год.

Также новости "Сегодня" писали, что в уникальном "Добропарке" под Киевомрасцвели тюльпаны. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов. Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фото-зоны, площадка, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев. Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

Отметим, что общая площадь парка равна площади 400 футбольных полей. Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев. В парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец. Добраться в "Добропарк в селе Копылов Макаровского района с окончанием карантина можно будет на автобусе от станции метро "Житомирская". Автобусы будут привозить посетителей прямо к входу в парк. От Киева это – 18 километров по Житомирской трассе, стоимость проезда 8 гривен. Также можно будет приехать в парк на личном автомобиле. Тут уже обустроена большая парковка.

Вместе с тем, в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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