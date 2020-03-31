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Карантин в Киеве: как теперь выглядит город с высоты птичьего полета (видео)

31 марта, 20:19

Мила Князьская-Ханова

Ранним утром на улицах совсем нет людей, а машины – большая редкость

В соцсетях появилось удивительное видео, снятое в Киеве с высоты птичьего полета. Судя по всему, съемка города происходила ранним утром. Автор видео – киевлянин Валентин Кондратюк – отмечает, что столица сейчас выглядит непривычно спокойной.

"Киев сейчас очень напоминает мне тот город, который я знал в детстве. Спокойный, без машин и пробок, без суеты и постоянной спешки. Мы с Darun Prokhorova полетали на дроне и запечатлели этот момент для себя и всех желающих. Скоро карантин закончится и жизнь вернется на прежние скорости, с кучей дедлайнов и километрами пробок. А у нас с вами снова все будет хорошо, как прежде. А пока, #stayhome", – пишет на своей странице автор.

Видео действительно впечатляет: на нем всегда шумный и многолюдный Центральный железнодорожный вокзал выглядит заброшенным, в Ботаническом саду – ни души, а на больших развязках почти нет автомобилей. Непривычно выглядят и безлюдные улицы в центре города.

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Ранее мы рассказывали, что в Киеве, несмотря на временное похолодание, начали распускаться абрикосы. Также уже в цвету ранние сорта слив и айвы. Вид и аромат белоснежных и розовых цветов на плодовых деревьях, которые часто растут во дворах столичных многоэтажек, помогают скрасить карантин, признаются киевляне.

Тем временем из-за карантина известный на весь мир королевский парк Кекенгоф в Нидерландах в этом году цветет без посетителей.

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Киев видео карантин город

Источник: Сегодня

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