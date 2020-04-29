Карантин в Киеве: Кличко рассказал, как город поможет малому бизнесу справиться с кризисом

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил деньги на поддержку малого и среднего бизнеса в столице.

"Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирование на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город тоже предусмотрело средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса – более 7 миллионов гривен", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За счет этих средств киевским предпринимателям будут компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

"То есть, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%", – уточнил мэр Киева.

До конца этого года банки-партнеры, которых определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн грн кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

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"Это живые деньги, которые сторицей вернутся в экономику города. Мы разработали эффективный и максимально прозрачный механизм. А процедура получения финансово-кредитной поддержки – простая и будет занимать у предпринимателей минимум времени", – сказал Виталий Кличко.

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