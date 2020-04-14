Карантин в Киеве: Кличко рассказал, отменят ли его после Пасхи

Власти Киева после Пасхи готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантина в столице, если количество заболевших COVID-19 пойдет на спад. Так, столичные власти разрабатывают программу постепенного выхода из режима строгих ограничений.

"Воплощение этого плана напрямую зависит от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача – не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", – заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

Так, пересмотр карантина планируют через неделю после праздников. Однако если количество инфицированных будет расти, ограничения могут усилить.

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Ранее мэр Киева рассказал, что в столице не будут вводить комендантский час. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что именно благодаря карантинным мерам нашей стране удается сдерживать вирус.

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Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Согласно последним данным, в мире подтверждено более 1,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерло более 114 тысяч человек.

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