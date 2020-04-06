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Карантин в Киеве: когда в городе запретят пользоваться личным транспортом

6 апреля, 16:08

Мила Князьская-Ханова

Мэр отметил, что все зависит от людей

В Киеве могут ввести ограничение пользования личным автотранспортом, если такое решение будет принято на уровне государства. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил карантина – государство может ввести самые суровые ограничения. Понятно, что тогда они будут и в столице. Тогда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", – сообщил градоначальник, уточнив, что данный вопрос во многом зависит от людей и от того, соблюдают ли они карантин.

Также мэр уточнил, что планирует обратиться к правительству с просьбой пересмотреть разрешение работать ломбардам и кредитным обществам.

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Ранее Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не могут собраться вместе на улице. В свою очередь, столичные власти с 6 апреля усилили ограничительные меры в Киеве. В частности, ужесточение коснулось людей, которые въезжают в Киев – если ранее измерение температуры было выборочным, то сейчас его сделали обязательным.

Также в Украине ходят слухи о продлении карантина до 15 мая, однако официального решения по этому поводу принято не было. Фейки об этом распространяли в соцсетях от имени Министерства образования, которое выступило с опровержением.

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Киев мэр карантин Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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