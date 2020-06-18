Карантин в Киеве: когда ждать вторую волну коронавируса

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 июля. Это означает, что жителям Киева придется носить маски до конца второго месяца лета, четко соблюдая все нормы и правила, которые действовали до этого. Сайт "Сегодня" узнавал, как и чем будет жить столица в этот период.

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В Госпродпотребслужбе Киева поясняют, что пока статистика роста заболеваемости не позволяет вводить в городе очередные этапы послабления. Не стоит ожидать быстрого открытия залов внутри ресторанов и кафе, а также открытия бассейнов и кинотеатров. Все это предполагалось поэтапно открывать в рамках смягчения карантина.

"Теоретически все это возможно. Главное условие для внедрения послаблений – чтобы показатель заболеваний был ниже 12 человек на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель составляет около 16 человек на 100 тысяч населения. И пока тенденций к снижению нет", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он предполагает, что вторую волну заболевания стоит ожидать в октябре, вместе с сезонными простудными заболеваниями.

"Адаптивный карантин будет действовать обязательно до 31 июля. Город Киев первым зашел в эпидемию и выйдет из нее последним. Согласно тем цифрам, которые мы сейчас регистрируем, столица может не перейти к полному исчезновению вируса. Скорее всего, будет ежедневная регистрация уровня заболеваемости до его снижения. Если не будет какого-то чуда – придумают вакцину. Или не будет мутации этого возбудителя, то вторая волна заболевания будет вместе с сезонным гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, начиная с октября месяца", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, на 18 июня в Украине зафиксировано за сутки 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.

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Также отметим, что карантин в Украине продлили до конца июля:

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