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Карантин в Киеве: копы показали видео, как ходят по кафе и клубам с проверками

13 июля, 15:14

Наталья Руда Наталья Руда

За выходные проверили 531 заведение

После закрытия элитного ночного клуба под Киевом, где проводились вечеринки в карантин, столичные копы в ходе рейдов нашли нарушения еще в 28 ночных развлекательных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

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"За последние выходные полицейские в составе мобильных групп проверили 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли. По результатам проверки в 97 учреждениях выявлены нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и т. д.", - говорится в сообщении.

За невыполнение требований по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Также копы показали видео проверок кафе и ночных клубов:

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Напомним, по состоянию на 13 июля в столице за сутки зарегистрировали 56 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 заболели уже 6238 человек. В Киевской области на 13 июля официально подтверждены 3068 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтверждены 42 новых случая.

Также смотрите, безопасно ли в карантин посещать рестораны:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев проверка карантин кафе ночной клуб

Источник: Сегодня

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