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Карантин в Киеве: легендарный Ежик "ушел" в самоизоляцию

26 марта, 22:37

Александр Марущак

У скульптуры появился плакат, призывающий держаться на расстоянии 10 метров

Памятник Ежику в тумане, который установлен в сквере на улице Рейтарской, продолжает извещать киевлян о ситуации с коронавирусом. На мордочке легендарной скульптуры то появляются, то исчезают защитные медицинские маски. Теперь киевские шутники прицепили на скульптуру объявление, в котором говорится, что Еж в самоизоляции и просит горожан не подходить к нему ближе чем на 10 метров.

"Шутников в Киеве много... На мордочку ежу одевают маску, а потом ее кто-то забирает. Наверное, людям их действительно остро не хватает, раз исчезла уже не одна? Теперь на нем появляется это объявление про самоизоляцию. Одно уже убрали, но появилось новое. Люди не теряют чувства юмора. Но я считаю, что это лишнее – ежик не распространяет инфекцию", – рассказал сайту "Сегодня" автор скульптуры Константин Скритуцкий.

Фото: Galina Radevich, facebook.com/kyivcode

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Недавно "обезопасились" и бронзовые малыши-основатели Киева на Почтовой площади. Маленькие Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь, как и все сознательные киевляне, надели на лица защитные медицинские маски. "Обезопасил" малышей-основателей автор трогательного памятника – скульптор Владимир Журавель.

Ранее в Киеве появился мурал, посвященный теме коронавируса.

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Киев карантин киевляне скульптор Скритуцкий медицинские маски

Источник: Сегодня

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