Карантин в Киеве: люди не спешат оставаться дома и игнорируют маски (фото)

В электричках - опасное столпотворение, а обменники валют не спешат закрываться

В Киеве недавно ужесточили условия карантина: всем кафе и барам теперь положено закрыться, как и магазинам, которые не торгуют продуктами питания. Горожанам же настоятельно советуют носить маски. Правда, на деле далеко не каждый готов прятать лицо под защиту, даже если речь идет о переполненной электричке.

Фото: Сегодня

Примечательно, что с начала карантина курс валют, как того побаивались жители города, на самом деле не изменился. И, как оказалось, большинство пунктов обмена валют по-прежнему работают: закрылись лишь единицы. Причем, работают обменники не только в центре, но и в спальных районах столицы.

Фото: Сегодня

На улицах – по-прежнему немало людей: призывы властей сидеть дома пока готовы выполнять далеко не все.

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Фото: Сегодня

А вот большинство магазинов с сегодняшнего дня не работают. Откроются они не ранее 3 апреля – в том случае, если карантин не будут продлевать. На дверях торговых точек часто можно увидеть предупреждение о том, что закрытие связано с ограничительными мерами в городе.

Фото: Сегодня

В целом в городе стало меньше пробок, но полностью они до сих пор не исчезли: многие сегодня отправились на работу на личном автотранспорте.

Фото: Сегодня

В супермаркетах – без паники: еды хватает на всех, да и продуктовые магазины закрывать не планируют.

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Фото: Сегодня

Несмотря на закрытие, многие кафе и рестораны по-прежнему готовы порадовать горожан своими фирменными блюдами, но – в удаленном режиме, через службу доставки еды.

Фото: Сегодня

Ранее в целом ряде крупных украинских городов ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Напомним, продуктовым ярмаркам и рынкам в Киеве запрещено работать в условиях карантина, который введен в столице. Тем временем в спальных районах дезинфицируют жилые дома, а в центре – общественный транспорт, остановки и пешеходные переходы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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