Карантин в Киеве могут продлить еще на месяц – советник Кличко

Украина сейчас находится в периоде второй волны заболеваемости коронавирусом, третью волну ожидают осенью. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.

"Мы сегодня заходим во вторую волну, не закончив первую. Если мы надеялись раньше на то, что летний сезон обусловит снижение числа заболевших, то это не происходит. Наоборот, в целом по Украине фиксируем увеличение количества больных. Поэтому 22 июня карантин не закончится", – заявил Владимир Бондаренко.

Так, по словам советника главы КГГА, карантин в Украине планируют продлить в среднем на месяц.

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"Пока что Кабинетом министров он будет продлен в среднем на месяц, и будем смотреть, насколько мы сможем снимать карантинные ограничения постепенно. Но точно нет смысла на сегодняшний день расслабляться, лето не принесло ожидаемого эффекта. Также мы ожидаем третью волну заболевания где-то в начале осени, она будет связана с сезонными заболеваниями. Расслабляться не время", – подытожил Владимир Бондаренко.

Отметим, что специалисты считают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Киеве тревожной, и это не дает оснований для дальнейших этапов по смягчению карантина в столице.

Также продление карантина после 22 июня прогнозирует председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киеврады Олег Гелевей.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы. Всего по состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заболевания COVID-19.

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