Карантин в Киеве могут продлить и ужесточить: названы причины

Глава Госпродпотребслужбы Киева объяснил, что ситуация с коронавирусом пока не улучшается

За прошедшие сутки в Киеве был выявлен 91 случай заболевания на COVID-19, днем ранее – 57. Специалисты отмечают, что ситуация тревожная, и это не дает оснований для дальнейших этапов по смягчению карантина в столице.

"Ситуация находится под контролем, но про улучшение мы пока не можем говорить, как и о послаблении карантина. Я думаю, что карантин в Киеве будет продлен и после 22 июня. У нас нет позитивной динамики по снижению заболеваемости. Это касается четырех регионов в стране, где показатели заболеваемости очень высокие, в том числе и в Киеве, не смотря на все карантинные мероприятия. Решение о продлении карантина будет приниматься на уровне правительства и главного санитарного врача Украины. А на сколько будет продлен карантин – зависит от динамики, которая наблюдается", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Если ситуация не измениться, то в столице могут вернуть жесткие нормы карантина, как это уже было в марте и апреле.

"Решение об усилении карантинных мероприятий может быть принято, если количество инфицированных будет достигать 24 человек на 100 тысяч населения. Но на данный момент нет предпосылок, что ситуация настолько ухудшится. Да, есть стабильно высокие показатели, но и выполняются профилактические мероприятия. Если все будет жестко контролироваться, а жители города будут выполнять все нормы по безопасности, то мы вскоре увидим снижение уровня заболеваемости", – поясняет Олег Рубан.

Ранее о том, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен, высказал мнение председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киеврады Олег Гелевей.

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Новости "Сегодня" накануне сообщали, что в больницах столицы с диагнозом "коронавирус" находятся 223 пациента, а это наибольшее число госпитализированных с начала пандемии.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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