Карантин в Киеве могут ужесточить: что закроют в первую очередь (инфографика)

Кличко рассказал, что будет, если число заболевших возрастет

В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений, которые смягчили раньше, – в случае, если показатель заболеваемости повысится.

В частности, если показатель заболевших на 100 тысяч населения достигнет 24 человек (сейчас этот показатель – 16), Киев будет вынужден закрыть магазины, заведения и некоторые учреждения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, в городе могут закрыть:

Торговые центры

Большие магазины

Рынки

Детские садики

Другие учреждения, где есть высокий риск заразиться

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Также Виталий Кличко призвал правоохранителей строже следить за соблюдением карантина.

"Многие люди не соблюдают даже элементарных правил – не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась?", – сказал мэр.

Напомним, по состоянию на 12 июня в столице коронавирус подтвержден у 3766 человек, в Киевской области – у 1931 человека. Всего в Украине на 12 июня зафиксировано 29753 случая заболевания COVID-19.

Отметим, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина.

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