Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Карантин в Киеве могут ужесточить: что закроют в первую очередь (инфографика)

12 июня, 13:53

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Кличко рассказал, что будет, если число заболевших возрастет

В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений, которые смягчили раньше, – в случае, если показатель заболеваемости повысится.

В частности, если показатель заболевших на 100 тысяч населения достигнет 24 человек (сейчас этот показатель – 16), Киев будет вынужден закрыть магазины, заведения и некоторые учреждения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, в городе могут закрыть:

  • Торговые центры
  • Большие магазины
  • Рынки
  • Детские садики
  • Другие учреждения, где есть высокий риск заразиться

Реклама

Также Виталий Кличко призвал правоохранителей строже следить за соблюдением карантина.

"Многие люди не соблюдают даже элементарных правил – не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась?", – сказал мэр.

Напомним, по состоянию на 12 июня в столице коронавирус подтвержден у 3766 человек, в Киевской области – у 1931 человека. Всего в Украине на 12 июня зафиксировано 29753 случая заболевания COVID-19.

Отметим, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мэр Киева Виталий Кличко коронавирус ситуация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птиц
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птицДругие новости
В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причина
В Киеве решили не открывать рестораны и кафе: названа причинаДругие новости
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
В Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное число людейДругие новости
Карантин в Киеве продлят после 22 июня – глава медицинской комиссии
Карантин в Киеве продлят после 22 июня – глава медицинской комиссииДругие новости
Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспорт
Поминальные дни в Киеве: как будет ездить транспортТранспорт
В Киевской области выпал снег (видео)
В Киевской области выпал снег (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять