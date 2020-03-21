Карантин в Киеве: полицейские поймали 49 нарушителей

Чаще всего фиксируют нарушения у водителей и продавцов

Киевские полицейские задокументировали 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий. На нарушителей правил карантина полицейские составили административные протоколы, сообщает полиция Киева.

Как известно, правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных постановлением Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

"Во время таких отработок полицейские фиксируют несоблюдение установленных ограничений, большинство из которых – это нарушение правил пассажирских перевозок, а также заведения торговли и общественного питания, которые не прекратили свою деятельность", – рассказали в полиции.

Относительно всех нарушителей составлены 49 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысяч гривен).

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Напомним, что в столице с 18 марта запрещена работа рынков и ярмарок в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Разрешается только работа магазинов, торгующих продуктами питания.

Как сообщалось ранее, в связи с ведением по всей стране карантина Верховная Рада дополнила Кодекс Украины об админнарушениях статьей 44-3 – "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина гражданами карается штрафом до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, должностными лицами – до десяти тысяч.

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