Карантин в Киеве: получение градостроительных условий хотят сделать проще

В заявке необходимо указывать новую информацию, однако выяснить ее не всегда легко

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА обращают внимание предпринимателей, что в украинском законодательстве появилась новая норма при подаче заявки на получение градостроительных условий и ограничений. Об этом сообщил заместитель директора Департамента – начальник управления административных услуг Юрий Таций.

"С 1 марта начали действовать новые нормы относительно получения градостроительных условий и ограничений. В заявке на получение этих документов обязательно должен быть указан кадастровый номер участка, на котором расположен объект строительства или реконструкции – это требование закона", – отметил чиновник.

По его словам, департамент уже обратился в Министерство развития общин и территорий, чтобы получить ответы по рассмотрению заявок, в которых кадастровый номер не указан.

"Мы обратились в профильное министерство за разъяснениями: в каком порядке департамент должен рассматривать эти заявки, как избежать отказа и как действовать тем, кто не имеет сформированных земельных участков под своими домами и не имеет кадастровых номеров. Примерно 35-40% от общего количества заявок, которые получил департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 марта – это реконструкция квартир под нежилые помещения различного назначения. Огромная масса со всего объема, где 95%, касаются устаревшего жилого фонда, который перерабатывается под парикмахерские, магазины, медицинские кабинеты, офисы. Это и есть представители малого бизнеса, которым в условиях карантина нужна поддержка города", – заверил заместитель директора департамента. В тренде Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Для тех, кто пока только планирует подавать заявки, специалисты напоминают: будьте внимательны. Вам необходимо указать в заявке кадастровый номер участка, на котором вы планируете строиться или осуществлять реконструкцию. Если этого номера нет, необходимо обратиться в Госгеокадастр.

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