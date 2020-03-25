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Карантин в Киеве: школьникам и студентам продлили "каникулы" до 24 апреля, а ВНО перенесут

25 марта, 14:28

Мила Князьская-Ханова

Вступительную кампанию, вероятно, тоже перенесут

Общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день – до 24 апреля включительно. Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры до соответствующего срока, сообщили в министерстве образования.

"Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно пройдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании. Сейчас мы имеем несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", – отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Напоминаем, что с 12 марта 2020 решением правительства в Украине был введен карантин для всех учебных заведений.

Кстати, несмотря на карантин, во время приостановки образовательного процесса в учреждениях общего и среднего образования Киева обучение не прекращается.

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"Выполнение учебных планов образовательных программ может осуществляться путем использования различных форм дистанционного обучения, которые рекомендованы учреждениям общего среднего образования", – говорят в департаменте и перечисляют возможные виды дистанционного обучения:

  • E-mail – дистанционное обучение осуществляется по переписке учителя и учеников через интернет;
  • асинхронное обучение – участники образовательного процесса не общаются в режиме реального времени, а обсуждают отдельные этапы работы через интернет-ресурсы и другие средства дистанционной коммуникации;
  • обучение на платформах социальных сетей;
  • синхронное дистанционное обучение – требует от участников учебного процесса одновременного присутствия в виртуальной среде облачного сервиса или программы.

А еще лучшие учителя столицы записали для школьников бесплатные видеоуроки.

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карантин изменения сроки ВНО

Источник: Сегодня

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