Карантин в Киеве: школьников ждут уроки по телевизору и задания из соцсетей

Из-за карантина с сегодняшнего дня столичные школы и детские садики закрыты. В Департаменте образования Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" рассказали подробности приостановки учебного процесса.

"Все коммунальные учебные заведения столицы приостановили учебный процесс с 12 марта. Это было сделано в соответствии с приказом от департамента. Он был направлен учебным заведениям общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования, а также в университет имени Бориса Гринченко, который находится в нашем подчинении", – рассказали нам в Департаменте образования и науки КГГА.

Там отмечают, что приказ департамента был отправлен учебным заведениям всех форм собственности, однако не исключают, что частные учебные заведения могут проводить занятия.

"Они не подчиняются департаменту. И владелец такого заведения или родители учеников принимают решение самостоятельно. Мы их не проверяем. Делаем это лишь во время плановых проверок", – пояснили в департаменте.

Мы дозвонились в один из частных детских садов столицы. Там отмечают, что с сегодняшнего дня не работают.

"Мы приняли решение приостановить занятия в своем дошкольном учебном заведении. Родители, конечно же, не в восторге от такого решения – им некуда девать детей, поскольку заняты работой. Но и мы не хотим рисковать. Кстати, некоторые коллеги из частных детсадов продолжают работать, но это они делают на свое усмотрение и под свою ответственность", – пояснили нам в частном детском саду.

В одном из столичных профтехучилищ, нам рассказали, что учеников отправили по домам еще вчера.

"Сегодня – классы пустые. Учебный процесс приостановлен в училище. На работе только мастера и преподаватели. Будем переходить на дистанционную форму обучения", – пояснили нам в профтехучилище. В тренде Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

В Департаменте образования и науки КГГА отмечают, что во время приостановки образовательного процесса в учреждениях общего и среднего образования Киева обучение не прекращается.

"Выполнение учебных планов образовательных программ может осуществляться путем использования различных форм дистанционного обучения, которые рекомендованы учреждениям общего среднего образования", – говорят в департаменте и перечисляют возможные виды дистанционного обучения:

E-mail – дистанционное обучение осуществляется по переписке учителя и учеников через интернет;

асинхронное обучение – участники образовательного процесса не общаются в режиме реального времени, а обсуждают отдельные этапы работы через интернет-ресурсы и другие средства дистанционной коммуникации;

обучение на платформах социальных сетей;

синхронное дистанционное обучение – требует от участников учебного процесса одновременного присутствия в виртуальной среде облачного сервиса или программы.

В Департаменте образования и науки КГГА отмечают, что с 16 марта телеканал ТРК "Киев" 2 часа эфирного времени отведет для проведения телеуроков: 4 телеурока по 30 минут по различным предметам будет адресовано в первую очередь для учащихся выпускных, 9-х и 11-х классов.

Старшеклассников призывают следить за программой.

Напомним, в Киеве до конца марта ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также воспитательный процесс в детских садах. Ограничено проведение массовых мероприятий, введены и другие меры.

Новости "Сегодня" подробно писали о введенных в Киеве мерах.

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