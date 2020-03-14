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Карантин в Киеве: торгово-развлекательные центры проверяют так же, как в Сингапуре (фото)

14 марта, 09:19

Александр Марущак

Гостей у входа встречают медики, а попасть в здание ТРЦ теперь сложнее

В Госпродпотребслубе Киева рассказали, как проверяют выполнения требований по соблюдению карантина в столичных ТРЦ, который действует в Киеве с 12 марта из-за опасности распространения коронавируса.

На входах (их количество специально уменьшили) в ТРЦ Киева появились медработники, которые визуально определяют, есть ли у посетителя признаки заболевания: лихорадка, насморк. Таким предлагают измерить температуру, а в случае ее выявления, посетителя не допускают в помещение и предлагают немедленно проехать в больницу для установления точного диагноза.

"Такой метод использовали в Сингапуре, и он очень хорошо себя зарекомендовал. Мы ежедневно проводим проверки развлекательных торговых центров, в том числе кинотеатров. На данный момент 95% из них закрыто. Их владельцы не согласны с таким решением и пытаются юридически доказать, что государство неправильно с ними поступает, принимая такие строгие меры. Приходиться пояснять, что за игнорирование требований Кабмина и распоряжения КГГА им грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Люди должны понимать, что введение карантина зарекомендовало себя как эффективная мера во всем мире", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений – общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Позже появилась информация о том, что нарушителям общенационального карантина, который был введен в Украине, грозят штрафы или уголовная ответственность.

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Киев проверка карантин трц

Источник: Сегодня

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