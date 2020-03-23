Карантин в Киеве: в столице закрылись все интернаты

Учреждения, в которых живут более 2 тысяч человек, полностью изолировались

Из-за угрозы распространения коронавируса восемь интернатных учреждений Киева, в которых проживает более 2000 человек, закрылись на вход и выход. Также до конца карантина здесь не принимают посетителей, сообщает КГГА.

"Из-за угрозы распространения эпидемии, мы приняли решение максимально ограничить контакты уязвимых категорий населения. Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территории интернатов не допускаются посетители. Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов, или работают вахтовым методом", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она также добавила, что пока никакого подозрения на коронавирус в интернатах нет. При этом 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией в Киевском психоневрологическом интернате, и 2 человека – в Дарницком детском доме-интернате.

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Всего в Киеве работает 8 интернатных учреждений, из них: 2 детских, 2 пансионаты для пожилых людей и 4 психоневрологических интернатх. В них проживает 2378 человек. Работники учреждений осуществляют постоянный контроль эпидемической ситуации.

В тренде Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

Напомним, сейчас в Киеве в магазины и аптеки пускают только по несколько человек. На спортивных и детских площадках находиться категорически запрещено. Вслед за транспортными ограничениями заработали новые правила и в других сферах жизни.

Ранее мы рассказывали, что мэр Киева Кличко объяснил, как работают спецбилеты на транспорте и пригрозил спекулянтам.По словам городского головы, за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации уже выдал более 225 тысяч специальных пропусков по заявкам предприятий.

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