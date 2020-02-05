Карантин в школах Киева: где больше всего заболевших детей

Полностью закрыты уже 182 школы, а более 60% учеников нет на уроках

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В Киеве полностью прекращены занятия в 182 школах и в отдельных классах 49 школ, сообщает КГГА.

"По состоянию на 5 февраля наибольший процент учащихся, которые не посещающих учреждения среднего образования – в Деснянском (88%), Дарницком (76%), Соломенском и Оболонском (по 75%) районах. Средний показатель отсутствующих в городе – 60%. Вместе с тем, есть заведения, которые уже вернулись к учебе", – отметил Валентин Мондриевский.

Он напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или частично приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ. В случае обнаружения у ребенка признаков болезни, учителя направляют школьника к медработнику и сообщают об этом родителям.

"Хочу подчеркнуть, что образовательный процесс продолжается. Ученики продолжают учиться благодаря другим формам – дистанционному и домашнему обучению. Здоровье детей и поддержка коллективного иммунитета – это ответственность каждого", – сообщил Валентин Мондриевский.

Напомним, 28 января в девяти столичных школах в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ был объявлен карантин. Так, полностью была закрыта на карантин одна школа в Святошинском районе. Частично обучение приостановлено в двух классах одной школы в Голосеевском районе, в двух классах двух школ в Дарницком районе, в 13 классах одной школы в Оболонском районе, в пяти классах одной школы в Печерском районе и в девяти классах трех школ в Святошинском районе.

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