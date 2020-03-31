"Картошка, картошка!": по Киеву бродят нелегальные торговцы овощами (видео)

В Киеве нелегальные торговцы овощами, вопреки запрету и карантину, уже начинают ездить по дворам жилых домов и предлагают на продажу картофель. Сегодня днем, 31 марта, такую машину заметили киевляне на жилом массиве Позняки.

Автомобиль красного цвета ездил по дворам на улице Анны Ахматовой. Когда машина останавливалась, из нее выходила женщина и во всю мощь кричала в громкоговоритель: "Картошка! Картошка! Картошка!". Потом повторила то же самое, но уже без громкоговорителя.

"В нашем дворе у этой продавщицы никто ничего не купил, а вот в соседнем товаром заинтересовалась пенсионерка. Неизвестно, почем продавали картофель. И насколько законна такая торговля – тоже непонятно", – рассказал нам Олег, местный житель.

В Госпродпотребслужбе Киева сайту "Сегодня" пояснили, что подобная торговля абсолютно незаконна и покупать овощи у стихийных продавцов не нужно и даже опасно.

Видео: Сегодня

"То, что в такой способ предлагают покупать картофель – это несанкционированная торговля, которая не соответствует никаким требованиям. Подобные действия торговцев должны контролировать правоохранительные органы. Тут однозначно никто не проверял предлагаемую людям продукцию. Заметив подобное, киевляне должны обращаться в полицию", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, горе-бизнесмены пользуются моментом, пока на время карантина работа рынков запрещена.

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"Неизвестно, откуда привезли эту картошку, неизвестно состояние здоровья продавщицы, которая ее продает... Можно купить такую картошку и заразиться опасной инфекцией. На данный момент все столичные рынки закрыты, пока не будет ясна ситуация с распространением инфекции коронавируса", – отмечает Олег Рубан.

Отметим, за нарушение карантина в городе предусмотрены огромные штрафы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Так, за первое нарушение придется заплатить 17 тысяч гривен, за второе – уже 34 тысячи, а если поймают на третьем – грозит уголовная ответственность.

Между тем после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил найти решение для возобновления работы рынков в стране, они действительно снова откроются. Об этом говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. В документе также перечислили все требования, которые должны быть выполнены для работы рынка в условиях карантина.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий также поддержал идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.

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