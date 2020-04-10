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Киевляне из-за карантина гуляют с детьми на крышах высоток

10 апреля, 11:26

Наталья Руда

Мужчину с ребенком заметили на Позняках

Столичные жители, которые с 6 апреля живут в условиях ужесточенного карантина, вынуждены искать замену прогулкам на детских площадках и парках, ведь их посещение запрещено. Так, на Позняках киевляне обратили внимание на мужчину, который решил проблему довольно рискованно – он гулял с ребенком прямо на крыше жилой высотки.

"Когда людям запрещают гулять с детьми, то особо изобретательные родители решают вопросы с прогулками очень специфично. Честно, у меня аж дух перехватило", – сообщила на своей странице в Facebook Илона Терехина, опубликовав соответствующее фото.

Фото: Илона Теехина/Facebook

Фото: Илона Теехина/Facebook

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Напомним, правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина в столице. В частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола.

Отметим, в связи с введением новых ограничений в Киеве ощутимо увеличилось количество полицейских патрулей.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин прогулка

Источник: Сегодня

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