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Киев и область снова накроют грозовые дожди

17 июля, 08:23

Грозовые дожди пока что не покидают столицу, однако температура воздуха не снижается

Фото: Pixabay

В Киеве в среду, 17 июля, сохранится дождливая погода, также будут грозы. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +12...+14 градусов.

При этом грозовые дожди пройдутся сегодня по всему региону. В Чернобыле, Тетереве, Фастове днем будет +20...+22 градуса, ночью +11...+14 градусов.

В Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкве и Мироновке днем будет +21...+23 градуса, ночью +10...+14 градусов.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче, где штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.


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Тег Киев, погода, дождь

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