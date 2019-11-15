Киев, который не построили: проекты зданий, едва не изменивших облик столицы – фото

Обычно говоря о "Киеве, которого нет", мы подразумеваем старинные дома, попавшие под снос, аллеи, оставшиеся без деревьев, и в целом – город, который изменился под влиянием времени. Но в этот раз речь пойдет о Киеве, который так и не появился – строительных проектах, которые могли значительно изменить облик столицы, однако так и не были воплощены. К лучшему или нет – дело архитектурного вкуса. Команда сайта "Сегодня" собрала подборку самых ярких, масштабных и неоднозначных строений, которые собирались возвести в Киеве, однако что-то пошло не так.

400-метровый "тризуб" на Левобережной (ул. Никольско-Слободская, 1)

Киев входит в мировой ТОП-10 по количеству высотных зданий. По данным сайта Skyscraperpage.com, их в городе – более тысячи! Однако главный небоскреб города – жилой дом на Кловском спуске, – не попадает даже в первую сотню самых высоких зданий планеты. Между тем, комплекс "Тризуб" (который также называли "Держава"), на сегодняшний день имел бы все шансы оказаться в ТОП-30 самых высоких домов мира.

Фото: Skyscraperpage.com

Об идее построить неподалеку от станции метро "Левобережная" многофункциональный 400-метровый небоскреб заговорили в 2005 году. По словам Сергея Бабушкина, главного в то время архитектора Киева, на Левом берегу собирались возвести девять комплексов в 47, 60 и 80 этажей. Самое высокое – монументальный "тризуб", – планировали построить по соседству с МВЦ, на пустыре в начале Никольско-Слободской улицы. Авторами проекта выступали Мария Сусская и сам Сергей Бабушкин.

Дом-гигант в среде столичных архитекторов считали очень смелым проектом, на грани с эпатажем. Первые эскизы, попавшие в СМИ, вызывали бурную реакцию и у простых киевлян: от восхищения – дескать, наконец-то в Киеве появится настоящий небоскреб, как и положено в столице, до ужаса – дом на фоне скромных девятиэтажек выглядел… неоднозначно.

Здание могло бы стать "городом в городе": на десятках этажей размещались бы офисы и конференц-залы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, огромный фитнес-центр и жилые квартиры. Под зданием собирались построить огромный паркинг, который в разных версиях проекта был рассчитан от 1200 до 2700 машин.

Для "Тризуба" также предлагали построить новые мосты-переходы, которые проходили бы от метро "Левобережная" над Броварским проспектом, а еще – канатную дорогу над Днепром, которая соединяла бы стеклянного гиганта с площадью Славы на правом берегу.

Проект рассматривали в разных вариантах несколько лет. То и дело всплывала информация о заключенных договорах с заказчиками и инвесторами. Однако, в 2014 году от проекта отказались окончательно, а на месте, где собирались построить "Тризуб", возвели 30-этажный ЖК бизнесс-класса.

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Кстати, это – не единственный небоскреб-трезубец, который предлагали построить в Киеве. Молодая архитектор Кристина Голуб разработала проект "Башня тризуб" – высотное здание из трех секций высотой в 47 этажей. В нем автор идеи предлагала разместить главный офис крупного банка, а само здание возвести на берегу Днепра в районе станции метро "Славутич".

Реконструкция дворов на Крещатике (дома №40-52)

Квартал на центральной улице города, который начинается от бульвара Шевченко, напротив Бессарабки, и заканчивается на пересечении с улицей Хмельницкого перед ЦУМом – давняя мечта киевских застройщиков. Первые проекты его реконструкции появились еще в 80-х годах. Здесь заброшенные здания "украшают" даже фасад, выходящий на Крещатик, не говоря уже о том, что творится внутри просторных двориков. И один из проектов, авторства архитектора Владимира Шевченко, как раз уделил дворам особое внимание.

По задумке времен 90-х, фасады домов, выходящих на Крещатик, планировалось сохранить. Правда, с достройкой мансардных этажей и не все – вместо сгоревшего не так давно здания Центрального гастронома планировали возвести большую 5-звездочную гостиницу. А внутри дворов, вместо "заброшек", должен был бы появиться огромный торговый центр под стеклянным куполом с большой пешеходной зоной.

Сами здания предлагали превратить в офисы и гостиницы с кафе и ресторанами на первых этажах. Вопрос с парковкой также обещали решить, выделив под нее отдельную зону.

Однако, пока проект рассматривали и обсуждали, коммунальные здания на центральной улице понемногу "разбежались" в частные руки. Не все из новых владельцев были готовы вкладывать средства в реконструкцию – тем более, что помещения и без ремонта пользуются спросом у желающих открыть бар, магазин или сервис-центр. Да и немногочисленные жильцы этого квартала не выразили желания покидать квартиры в самом центре столицы. Так что ветхий квартал и дальше ждет лучших времен, а в его дворах – парковки и "негласные туалеты".

Киев-Сити (Рыбальский полуостров)

Еще один ветхий район и промзону на Рыбальском полуострове в 2005 году планировали превратить в Киев-Сити – деловой район с торговыми центрами, и даже переселить туда городскую администрацию. По разным версиям проекта, кроме офисов, там могли появиться новый оперный театр, современный парк и даже океанариум.

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Старые заводские корпуса, которые соседствовали с обитаемыми общежитиями и бараками планировали снести, а на их месте возвести шесть "стеклянных" высоток в 40 этажей и выше, а также несколько других зданий.

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Однако, "киевский Манхэттен" на окраине Подола так и не появился. Причины назывались разные – от сложности переселения военной части и кризиса, грянувший в 2008 году, до того, что новые собственники земли, на которой когда-то были заводы, "не смогли договориться". В итоге, сейчас на Рыбальском реализуются несколько разных проектов, которые больше ориентированы на жилую застройку.

Хотя, от идеи перенести деловую часть из центра в одну из городских промзон все же не отказались: о строительстве Киев-Сити снова заговорили летом 2019-го. Лев Парцхаладзе, тогда еще действующий замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ, сообщил, что для строительства "города небоскребов" с правительственными и деловыми кварталами, рассматривают Теличку. Такое расположение, по мнению планировщиков, разгрузит центральную часть города от пробок и в целом, выровняет баланс загрузки правобережной и левобережной части столицы.

"European Plaza" (Европейская площадь)

Стройку еще одного небоскреба – в начале Крещатика, – рассматривают уже не первое десятилетие.

Все это время пустырь, оставшийся после сноса старого дома, где "обитали" разные министерства и ресторан "Столичный", прячется за потрепанным забором, который уж никак не назовешь украшением центральной улицы. Эскизы гиганта менялись неоднократно, но как вписать 40-этажку в невысотный Крещатик и Европейскую площадь, учитывая пожелания не "обгонять" по высоте соседнюю 7-этажную гостиницу – еще не придумали.

Проекту необходимо совместить подземный паркинг на два этажа, и большую высотность, на которой хватит места для гостиницы, офисного и развлекательного центров, ресторанов и магазинов. И при этом решить вопрос с развязкой, дабы не парализовать и без того загруженную Европейскую площадь. Да, и обязательно вписаться в архитектурный ансамбль, не нарушая исторического облика города.

Также в дело периодически вмешивается общественность, которая болезненно относится к архитектурным изменениям на главной улице Киева. Еще и небоскребов, пусть даже не из стекла и бетона. В общем, до "большой стройки" дело все еще не дошло. И дойдет ли в скором времени – неизвестно.

Тем временем, в мэрии продолжают выяснять ситуацию вокруг скандальной застройкой части проезжей части по улице Срибнокильской, недалеко от станции метро "Осокорки". Напомним, там застройщик установил забор, отрезав часть проезжей магистрали.

Также в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по возведению нового Шулявского путепровода.

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