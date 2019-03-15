Киев на выходных накроет сильный ветер и дождь
В субботу будет облачно с прояснениями
В ближайшие выходные 16-17 марта погода в Киеве ухудшится. В субботу днем и в ночь на воскресенье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
В субботу в столице будет облачно с прояснениями, днем дождь.
Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, 11 марта столицу и Киевскую область накрыл мощнейший ветер. Не обошлось без пострадавших и разрушений.
В результате разгула стихии в Киевской области пострадали три человека. В Фастове в центральную городскую больницу с многочисленными травмами обратилась женщина, на которую упало дерево. Во время непогоды, как уточняют в полиции, пострадавшая находилась в парке, где и произошло ЧП. В Кагарлыкском районе мужчину травмировала сорванная ветром кровля с гаража. В Белой Церкви ветер сорвал с административного здания местной полиции кровлю, а также повырывал деревья с корнем.
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