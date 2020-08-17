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Киев накроет 31-градусная жара: в КГГА напомнили о штрафах за костры

17 августа, 15:19

Наталья Руда Наталья Руда

В ближайшие несколько дней в столице ожидается до +30...+31 градуса

В Киеве, где уже ограничили въезд фур из-за жары, в ближайшие несколько дней будет преобладать высокий уровень пожарной опасности, а в столичном регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщили в столичной администрации, 18-20 августа в Киеве температура воздуха будет достигать днем ​​+30...+31 градуса, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Жителей столицы и области призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, в течение пожароопасного периода запрещается разводить в лесах костры, курить и бросать в лесах непогашенные спички и окурки, выжигать траву и т.д. Вместе с тем, на территории Киева действует 41 зона отдыха, где разрешено разводить костер и есть для этого необходимый инвентарь.

Кроме того, в КГГА напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет штрафы:

  • на граждан – от 1530 грн до 4590 грн;
  • на должностных лиц – от 4590 грн до 15 300 грн.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к пожару и распространению его на большую территорию предусматривает суммы штрафов:

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  • для граждан – от 4590 грн до 15 300 грн;
  • для должностных лиц – от 10 710 грн до 30 600 грн.
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Самовольное выжигание травы или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах влечет наложение штрафа:

  • на граждан – от 3060 грн до 6120 грн;
  • на должностных лиц – от 15 300 грн до 21 420 грн.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предусматривают за собой наложение штрафа:

  • на граждан – от 6120 грн до 12 240 грн;
  • на должностных лиц – от 21 420 грн. в 30 600 грн.

Напомним, что в последнее время в столице участились случаи пожаров в жилых высотках.

Также напомним, что весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода пожарная опасность

Источник: Сегодня

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