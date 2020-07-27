Киев накроет 32-градусная жара

На фоне непогоды, которую прогнозируют в понедельник, 27 июля, в большинстве областей, в Киеве ожидается жаркая погода, без дождей. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Днем температура воздуха в столице поднимется до +30...+32 градусов.

В Чернобыле обещают до +28...+30 градусов.

В Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке и Яготине прогнозируют +29...+31 градус.

В Фастове, Белой Церкви и Мироновке ожидается до +30...+32 градусов.

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Напомним, что на прошлой неделе кратковременный ливень и шквалы наделали в столице немало беды. Традиционно были затоплены несколько улиц, движение трамваев было заблокировано, также ветер повалил несколько деревьев в разных районах города.

Кроме того, сообщалось, что мощный ливень накрыл на прошлой неделе и Хмельницкий. В результате непогоды затопило проезжую часть и прилегающие территории в переулке Бандеры.

Также мы писали, что каждый пятый украинец должен избегать длительного пребывания на солнце:

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