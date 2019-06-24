Киев накроет дождь и 32-градусная жара
Такая же погода будет по всему региону
В Киеве в понедельник, 24 июня, будет жаркая погода, однако пройдет додь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха поднимется до +30...+32 грудасов, пройдет дождь, ночью без осадков, температура воздуха +19...+21 градус.
Такая же погода будет по всему региону.
В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.
А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. В некоторых областях из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киев накроет дождь и 32-градусная жара". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение
Местами даже обещают град, а вот дойдет ли дождь до столицы, синоптики дали ответ
Потоп в Одесской области: вода прорывает дамбы, рыбу выносит на поля (видео, фото)
Жители области продолжают бороться с последствиями непогоды, но воды в реках становиться все больше