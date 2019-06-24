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Киев накроет дождь и 32-градусная жара

24 июня, 08:24

Такая же погода будет по всему региону

Фото: Сегодня

В Киеве в понедельник, 24 июня, будет жаркая погода, однако пройдет додь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +30...+32 грудасов, пройдет дождь, ночью без осадков, температура воздуха +19...+21 градус.

Такая же погода будет по всему региону.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.


А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. В некоторых областях из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

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Тег Киев, погода, дождь

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