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Киев накроет дождь с грозой

3 октября, 09:11

Осадки прогнозируют также в Чернобыле, Вышгороде, Тетереве, Фастове и Белой Церкви

/ Фото: AFP

В Киеве в четверг, 3 октября, ожидается теплая погода, однако пройдет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха поднимется до +21...+23 градуса, ночью будет +11...+13 градусов. При этом синоптики прогнозируют дождь с грозой.

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Такая же погода будет в Чернобыле, Вышгороде, Тетереве, Фастове и Белой Церкви. А в Мироновке, Борисполе, Барышевке и Яготине прогнозируют солнечную и сухую погоду.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ранее сообщили, что среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве, по наблюдениям климатологов, составила +15,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,0 °С. Сентябрь был очень контрастным – средняя температура первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1 °С и 2,1 °С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней – ее температура на 0,3 °С ниже нормы. Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3 °С, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,0 °С.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай,ноукраинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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