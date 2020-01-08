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Киев накроет дождь с мокрым снегом

8 января, 15:52

Днем температура воздуха поднимется до 0...+2 градусов, ночью будет -2...-4 градуса

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в четверг, 9 января, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, киевлян ждут дождь и мокрый снег, сообщает Укргидроментцентр.

По данным синоптиков, днем температура воздуха поднимется до 0...+2 градусов, ночью будет -2...-4 градуса.

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При этом по всему региону будет такая же погода.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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