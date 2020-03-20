Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Киев накроет дождь с мокрым снегом

20 марта, 16:30

Наталья Руда

В понедельник, 23 марта, на дорогах будет гололедица

В Киеве с субботы, 21 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в столице ожидается днем ​​дождь, вечером с мокрым снегом. По информации синоптиков, в субботу также будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° тепла, днем ​​6-8°.

22-23 марта погода еще ухудшится. 22 марта – облачно, небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, снижение температуры ночью до 0-2° мороза, днем ​​- до 0-2° тепла.

Реклама

23 марта, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Однако уже 24-25 марта ожидается небольшой снег, температура ночью 3-5° мороза, днем ​​1-3° тепла.

В тренде
Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, что в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

Также смотрите прогноз погоды в Украине до конца весны:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причину
На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причинуДругие новости
Киев не планируют закрывать из-за коронавируса
Киев не планируют закрывать из-за коронавирусаДругие новости
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)Другие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...