Киев накроет дождь с мокрым снегом

В понедельник, 23 марта, на дорогах будет гололедица

В Киеве с субботы, 21 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в столице ожидается днем ​​дождь, вечером с мокрым снегом. По информации синоптиков, в субботу также будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° тепла, днем ​​6-8°.

22-23 марта погода еще ухудшится. 22 марта – облачно, небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, снижение температуры ночью до 0-2° мороза, днем ​​- до 0-2° тепла.

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23 марта, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Однако уже 24-25 марта ожидается небольшой снег, температура ночью 3-5° мороза, днем ​​1-3° тепла.

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Напомним, что в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

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