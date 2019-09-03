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Киев накроет грозовой дождь, но будет жарко

3 сентября, 08:28

По всей области тоже будет дождливо, кроме Мироновки и Барышевки

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Киеве во вторник, 3 сентября, ожидается довольно жаркая погода, но при этом в столице будет дождь с грозой. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем в столице обещают до +29...+31 градуса, ночью – до +17...+19 градусов.

Кроме этого, высокая температура воздуха и осадки ожидаются в Чернобыле Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Яготине, Фастове, Белой Церкви. Без дождей будет только в Барышевке и Мироновке, днем воздух там прогреется до +30...+32 градусов.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство аграрной политики и продовольствия, по предварительным данным, прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн. 

Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода прогноз погоды осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

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