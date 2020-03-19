Киев накроет непогода: похолодает до -5 градусов и выпадет снег

В Киеве в ближайшие несколько дней на смену 16-градусному теплу придет похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 20 марта, в столице прогнозируют днем до +10...+12 градусов, ночью будет до +5...+7 градусов. Осадков не обещают. По области также будет тепло и сухо. В Тетереве ожидается до +12...+14 градусов.

В субботу, 21 марта, в Киеве будет до +5...+7 градусов днем с дождем и мокрым снегом, ночью температура снизится до +3...+5 градусов. По области также прогнозируют осадки и снижение температуры днем до +4...+6 градусов.

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В воскресенье, 22 марта, дневная температура воздуха в столице не будет превышать -1...+1 градуса, также ожидается снег, ночью будет -1...-3 градусов. По области прогнозируют снег, днем – до 0...+2 градусов, а ночью – до -1...-3 градусов.

В понедельник, 23 марта, днем в Киеве прогнозируют до +1...+3 градусов с мокрым снегом, ночью будет до -3...-5 градусов. По области ночная температура опустится до -4...-6 градусов.

Во вторник, 24 марта, в столице днем обещают снег, температура будет до +1...+3 градусов, ночью будет -3...-5 градусов. По области также будет снег и до -4...-6 градусов ночью.

Напомним, что в марте температура в столице била рекорды уже девять раз. Так, 12 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предварительное высшее историческое значение 1915 года в этот день на 0,4 °С и составила +9,2 °С, что по климатической норме соответствует температуре середины апреля. Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 °С.

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