Киев накроет опасной грозой: что нужно делать

В Киеве во вторник, 5 мая, днем ​​ожидается гроза. В городе объявили I уровень опасности (желтый), сообщает КГГА, ссылаясь на прогнозы Украинского гидрометцентра.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.

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Отметим, Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Накануне под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.

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