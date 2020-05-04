Киев накроет опасной грозой: что нужно делать

В Киеве во вторник, 5 мая, днем ожидается гроза. В городе объявили I уровень опасности (желтый), сообщает КГГА, ссылаясь на прогнозы Украинского гидрометцентра.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.
Отметим, Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.
Накануне под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк