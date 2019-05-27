Киев накроет сильным ветром: что делать, чтобы не стать жертвой стихии

Спасатели напомнили основные советы, которые пригодятся при опасном ветре

Фото: Getty Images

В Киеве днем 28 мая ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу

если вы оказались на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщалось, на Киев вечером 3 мая обрушилась стихия: внезапно погода резко испортилась и началась гроза с проливным дождем. В некоторых районах города также выпал град. Все это сопровождалось шквальным ветром. Кроме потопа, стихия привела к двум инцидентам возле Киево-Печерской Лавры. Там дерево упало на припаркованный автомобиль, а со столба попадали лампы. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Ранее и.о. министра здравоохранения рассказала, как пережить дождевой армагеддон в городе. Супрун дала украинцам советы и перечислила правила безопасности в непогоду.

Напомним, в марте в Винницкой области из-за сильного ветра произошел трагический инцидент: дерево рухнуло на школьницу. Подробности смотрите в видео:

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