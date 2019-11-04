Киев накроет сильный ветер

Порывы ветра днем в понедельник ожидаются до 15-20 м/с

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

В Киеве, где на прошлой неделе выпал мелкий снег, снова обещают непогоду. Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 4 ноября, в городе ожидаются сильные порывы ветра.

"Четвертого ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

При этом температура воздуха поднимется днем до +15...+17 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу

если вы оказались на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Рекомендуется при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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