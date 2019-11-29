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Киев накроют дожди

29 ноября, 09:06

Днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов. Ночью будет -1...1 градус

/ Фото: Pixabay

В Киеве в пятницу, 29 ноября, синоптики прогнозируют очередное изменение погоды. Как сообщает Укргидрометцентр, в столице будет дождливо.

Днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов. Ночью будет -1...1 градус.

Такая же погода будет по всему региону.

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В Мироновке, Белой Церкви, Тетереве, Вышгороде днем прогнозируют до +4...+6 градусов. В Чернобыле, Борисполе, Барышевке, Яготине будет +3...+5 градусов. В Фастове обещают до +5...+7 градусов.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Также 11 ноября столицу накрыл сильный дождь, который подтопил ряд улиц.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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