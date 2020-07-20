Киев накроют дожди с грозами и спадет жара: синоптики дали прогноз

К концу недели в столице дневная температура снизится до +21...+23 градусов

В Киеве на этой неделе снова спадет жара и пройдут дожди.

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Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В понедельник, 20 июля, в столице будет до +26...+28 градусов, без осадков. По области также прогнозируют солнечную погоду. В Фастове, Вышгороде и Тетереве будет до +25...+27 градусов. В Борисполе, Барышевке и Яготине прогнозируют до +24...+26 градусов. В Чернобыле, Белой Церкви и Мироновке обещают до +26...+28 градусов.

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Во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют и в столице, и по области дожди и грозы – до +25...+27 градусов. Ночью в Киеве будет +15...+17 градусов, в Чернобыле обещают до +13...+15 градусов, на остальной территории области – до +14...+16 градусов.

В среду, 22 июля, вернется солнечная погода, однако температура воздуха снизится. В Киеве днем будет +22...+24 градуса, ночью прогнозируют до +15...+17 градусов. По области будет такая же температура.

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В четверг, 23 июля, в столице будет до +21...+23 градусов днем и до +12...+14 градусов ночью. Осадков не обещают. По области будет до +22...+24 градусов, ночью прогнозируют до +11...+13 градусов.

В пятницу, 24 июля, в столице дневная температура снизится до +21...+23 градусов, ночью будет до +12...+14 градусов, без дождей. А по области будет до +22...+24 градусов, ночью обещают до +11...+13 градусов.

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Напомним, что в Украине на этой неделе синоптики прогнозируют погодные "качели".

Ранее из-за непогоды, которая обрушилась на ряд областей, остались обесточенными 23 населенных пункта.

Также новости "Сегодня" сообщали, что каждый пятый украинец должен избегать длительного пребывания на солнце:

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