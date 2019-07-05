Киев накроют грозовые дожди

Днем температуру воздуха прогнозируют на уровне +23...+25 градусов

Фото: pexels.com

В Киеве в пятницу, 5 июля, ожидается нежаркая погода, также синоптики обещают дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температуру воздуха прогнозируют на уровне +23...+25 градусов, ночью будет +11...+13 градусов.

По области также будут дожди.

В Чернобыле +23...+25 градусов днем и +10...+12 градусов ночью, в Тетереве +23...+25 градусов днем и +11...+13 ночью, в Вышгороде, Борисполе и Фастове будет +23...+25 градусов днем и +11...+13 градусов ночью, в Барышевке и Яготине будет +24...+26 градусов днем и +11...+13 градусов ночью.

В Белой Церкви прогнозируют дневную температуру на уровне +23...+25 градусов, ночную на уровне +10...+12 градусов. В Мироновке ожидается +24...+26 градусов днем, ночью будет +11...+13 градусов.

Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.

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