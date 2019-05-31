Киев накроют грозовые дожди и жара

Температура днем поднимется до +27 градусов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в последний день весны, 31 мая, ожидается жаркая погода, однако будут и дожди с грозами. Сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, ночью будет +15...+17 градусов.

Напомним, на территории Ивано-Франковской области 28 мая, во второй половине дня, прошли сильные ливни. В результате осадков в виде дождя и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков. Подтоплены местные дороги, приусадебные участки и дома в селах Подмихайлье, Бережниця, Студинка и Перевозец. На улице Казаков в городе Калуш река Млынивка частично вышла из берегов. В настоящее время уровень воды спадает, река вошла в свое русло. А в селе Березница ураганный ветер снес крышу Народного дома.

В результате непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра. В целом после паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств.

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