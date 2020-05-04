Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Киев накрыл ливень с градом: улицы превратились в реки (видео, фото)

4 мая, 15:58

Наталья Руда

Улицу Олеся Гончара сильно затопило, а по Оболони прошелся сильный град

Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

В частности, видео "поплывшей" дороги на улице Богдановской опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Потоки воды захлестнули и центр города:

Видео: Сегодня

Реклама

При этом улицу Олеся Гончара серьезно затопило.

Видео: Киев Сейчас

По колено воды и на улице Ереванской.

Также жители Бортничей опубликовали фотографии града, размером с большую фасолину.

Реклама

В тренде
В столичной высотке прогремел взрыв: есть пострадавшие

В других районах столицы град также был не меньшим:

Видео: Киев Сейчас

При этом заметно, как двор жилых домов буквально побелел от града.

Кроме того, град серьезно прошелся по Оболони:

Видео: Сегодня

Реклама

Видео: Сегодня
.

А так стихия выглядела на Министерке:

Новость дополняется

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дождь град

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...