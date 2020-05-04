Киев накрыл ливень с градом: улицы превратились в реки (видео, фото)

Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.
В частности, видео "поплывшей" дороги на улице Богдановской опубликовано в паблике "Киев Оперативный".
Потоки воды захлестнули и центр города:
При этом улицу Олеся Гончара серьезно затопило.
По колено воды и на улице Ереванской.
Также жители Бортничей опубликовали фотографии града, размером с большую фасолину.
В других районах столицы град также был не меньшим:
При этом заметно, как двор жилых домов буквально побелел от града.
Кроме того, град серьезно прошелся по Оболони:
А так стихия выглядела на Министерке:
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