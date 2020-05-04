Киев накрыл ливень с градом: улицы превратились в реки (видео, фото)

Улицу Олеся Гончара сильно затопило, а по Оболони прошелся сильный град

Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

В частности, видео "поплывшей" дороги на улице Богдановской опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Потоки воды захлестнули и центр города:

Видео: Сегодня

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При этом улицу Олеся Гончара серьезно затопило.

Видео: Киев Сейчас

По колено воды и на улице Ереванской.

Также жители Бортничей опубликовали фотографии града, размером с большую фасолину.

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В других районах столицы град также был не меньшим:

Видео: Киев Сейчас

При этом заметно, как двор жилых домов буквально побелел от града.

Кроме того, град серьезно прошелся по Оболони:

Видео: Сегодня

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Видео: Сегодня

А так стихия выглядела на Министерке:

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