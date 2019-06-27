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Киев накрыл мощный ливень: фото и видео бури

27 июня, 12:39

Буквально за полчаса небо над столицей затянуло тучами, после чего пошел дождь


Киев и пригород в четверг, 27 июня, после полудня накрыл мощный ливень. Буквально за полчаса небо над столицей затянуло тучами, после чего пошел дождь, о чем предупреждали синоптики.



Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями непогоды.


При этом отметим, что пока что в столице тепло и температура не успела сильно понизиться.

Наряду с этим, в некоторых районах ветер был такой силы, что вырывал зонтики и гнул деревья.


Вместе с тем, по данным спасателей по Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Температура воздуха днем поднимется в столице до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.

Похолодает в столице и регионе на праздничных выходных.

Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.


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Тег Киев, ливень, град

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