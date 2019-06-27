Киев накрыл мощный ливень: фото и видео бури
Буквально за полчаса небо над столицей затянуло тучами, после чего пошел дождь
Киев и пригород в четверг, 27 июня, после полудня накрыл мощный ливень. Буквально за полчаса небо над столицей затянуло тучами, после чего пошел дождь, о чем предупреждали синоптики.
Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями непогоды.
При этом отметим, что пока что в столице тепло и температура не успела сильно понизиться.
Наряду с этим, в некоторых районах ветер был такой силы, что вырывал зонтики и гнул деревья.
Вместе с тем, по данным спасателей по Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Температура воздуха днем поднимется в столице до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.
Похолодает в столице и регионе на праздничных выходных.
Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.
В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киев накрыл мощный ливень: фото и видео бури". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По Киеву объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с, а град прогнозируют диаметром 6-19 мм
В Беларуси выпал град колоссальных размеров
Выпавшие в городе льдины были размером со сливу и побили несколько автомобилей