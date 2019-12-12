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Киев накрыл сильный туман

12 декабря, 08:36

Согласно данным Укргидрометцентра, днем температура воздуха в столице поднимется до +3...+5 градусов

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

Киев утром в четверг, 12 декабря, окутал густой туман. Ранее Киевская государственная городская администрация (КГГА) сообщала, что в связи с такими погодными условиями в городе объявлен первый уровень опасности.

Согласно данным Укргидрометцентра, днем температура воздуха в столице поднимется до +3...+5 градусов, ночью будет +1...+3 градусов. Практически такая же погода ожидается по всему региону.

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Ранее в столице зацвели жимолость и одуванчики.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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