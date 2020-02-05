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Киев накрыл снегопад с дождем

5 февраля, 08:13

В "Киевавтодоре" заявили, что дорожники уже обрабатывают улицы

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Киеве с самого утра в среду, 5 февраля, идет мокрый снег, в некоторых районах также с дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду жителям столицы и региона в связи с влиянием южного циклона следует ожидать мощного снегопада. Утром и днем ​​будут порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (I уровень опасности, желтый).

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Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также рекомендуют воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

По данным "Киевавтодора", дорожники еще с вечера 4 февраля и в течение ночи активно работали на улицах Киева.

"Как только мы получили подтвержденный прогноз, начали превентивную обработку. Днями синоптики предупреждают о -9 °C. При таких условиях возможно образование гололеда. Мы этого допустить не можем", – сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

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По его словам, коммунальщики обрабатывали улицы жидкими хлоридами (соляным раствором).

Напомним, всего дорожники подготовили 418 единиц снегоуборочной техники.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

Ранее сообщалось, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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Источник: Сегодня

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