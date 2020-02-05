Киев накрыл снегопад с дождем

В "Киевавтодоре" заявили, что дорожники уже обрабатывают улицы

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Киеве с самого утра в среду, 5 февраля, идет мокрый снег, в некоторых районах также с дождем.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду жителям столицы и региона в связи с влиянием южного циклона следует ожидать мощного снегопада. Утром и днем ​​будут порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (I уровень опасности, желтый).

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Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также рекомендуют воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

По данным "Киевавтодора", дорожники еще с вечера 4 февраля и в течение ночи активно работали на улицах Киева.

"Как только мы получили подтвержденный прогноз, начали превентивную обработку. Днями синоптики предупреждают о -9 °C. При таких условиях возможно образование гололеда. Мы этого допустить не можем", – сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

По его словам, коммунальщики обрабатывали улицы жидкими хлоридами (соляным раствором).

Напомним, всего дорожники подготовили 418 единиц снегоуборочной техники.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

Ранее сообщалось, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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