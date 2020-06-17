Киев накрыло мощной грозой: дороги превратились в реки (фото и видео)

В Киеве 17 июня днем разразилась мощная гроза. Из-за ливня дороги оказались залиты водой. В частности, улица Антоновича в центре города больше напоминала горную реку: бурный поток нес мусор и небольшие ветки.

Видео: Мила Князьская-Ханова

Автомобилисты снижали скорость, чтобы не попасть в аварию. Многие остановились на обочине, чтобы не стать жертвой стихии.

Видео: Сергей Соловьев

Отметим, по прогнозам синоптиков, днем 17 июня в столице ожидаются грозы и сильный ветер. Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации, которые помогут избежать серьезных последствий стихии:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

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На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов. Группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Видео: Юрий Божко

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или размещаться плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Напомним, ливень и сильные порывы ветра в Киеве 16 июня стали причиной сломанных и поваленных деревьев, правда, только в нескольких районах – Шевченковском, Оболонском и Подольском, сообщает "Киевзеленстрой". Урон от стихии все еще продолжают подсчитывать. После сильных ливней, которые несколько дней наблюдались в столице, во вторник, 16 июня, на улице Гарматной в Соломенском районе Киева на девушку рухнуло дерево. Прохожие вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую.

Ранее в Киеве на Волошской улице после порыва ветра на тротуар рухнула часть старого клена, чудом не попав на прохожих. По словам молодого человека, который в это время шел по улице, он услышал сильный треск и успел отбежать.

Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

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