Киев назван самым выгодным городом Европы для бюджетного отдыха

Выходные в украинской столице на двоих обойдутся в 250 евро

Фото hdfashion.tv

Украинская столица заняла первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия – уикенд на двоих в Киеве обойдется менее 250 евро.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят менее одного евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", — говорится в публикации немецкого журнала Instyle.

Второе место в списке занял польский Краков, третье — Варшава, на четвертом оказался сербский Белград, а на пятом — венгерский Будапешт.

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Самым дорогим в рейтинге городов для бюджетного отдыха стал немецкий Гамбург, занявший десятую строчку – стоимость уикенда здесь обойдется в 355 евро, что на 40% больше, чем в Киеве.

В описании города обозреватели подчеркивают ультранизкие цены на жилье и напитки, по сравнению с другими европейскими мегаполисами, а также обращают отдельное внимание на золотые купола церквей, которые наполняют город сказочной атмосферой.

Напомним, в 2019 году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев 2019-го посетил 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжают из-за границы – 59 698 человек, еще 14 973 – из Украины. По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль, – 130. Бывают гости и из очень далеких государств, среди них – Сингапур, Чили, Мексика и Япония.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

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