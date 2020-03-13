Киев не планируют закрывать из-за коронавируса

В социальных сетях и на некоторых сайтах распространяется информация о том, что в случае выявления в Киеве хотя бы одного больного, у которого будет подтверждено инфицирование коронавирусом, – столицу закроют на въезд и на выезд. Якобы так заявил Николай Поворозник, первый заместитель мэра Киева.
Сайт "Сегодня" связался с Николаем Поворозником, и он опроверг данную информацию.
"Это неправда. Никто город закрывать не будет и не собирается. Пока что никаких решений об ограничении перемещения граждан не принималось и в ближайшее время такое не планируется. Все будет решаться по ситуации", – пояснил нам Николай Поворозник.
Напомним, с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Кроме того, в городе отменены массовые мероприятия. При этом мэр Киева Виталий Кличко пригрозил административной и уголовной ответственностью организациям и учреждениям, которые не придерживаются введенных в городе противоэпидемических ограничений в связи с коронавирусом.
Отметим, что на данный момент в Украине официально подтверждено три случая инфицирования коронавирусом.
Тем временем в столичных торгово-развлекательных центрах уже работают спецбригады, которые ищут коронавирус у посетителей.
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