Киев ночью накроет мощная гроза: горожан просят не подходить к окнам

В КГГА напоминают об основных правилах, которые помогут спастись от стихии

В Киеве в ближайшие часы и до конца суток 12 июля, а также ночью 13 июля, ожидаются грозы и шквалы ветра 15-20 м/с. Стихии присвоили первый уровень опасности, сообщили в КГГА.

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице – нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

в случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев, столбов и вышек, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться с яму или ров, а группе людей следует расположиться в одиночку. Необходимо снять с себя металлические предметы и положить отдельно, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи – ими можно укрыться или подложить под себя. В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, а также при травмировании людей, немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в Киеве в результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах.

А еще в конце июня ураган прошел в поселке Клавдиево-Тарасово, что за 30 км от Киева. Там на улицах были видны вырванные с корнем и сломанные деревья, поваленные бетонные столбы. Упавшие деревья порвали электропровода, а также повредили крыши жилых зданий и заборы.

Кроме того, непогода бушевала и в Винницкой области. Больше всего беды ливень натворил в селе Клембовка Ямпольского района. Там из-за дождей подтоплено пять жилых домов, восемь приусадебных участков и пять колодцев.

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