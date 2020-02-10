Опасный ветер накроет ночью Киев: как уберечься от стихии

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Ночью 11 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый), предупреждает КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Как сообщалось, по прогнозам синоптиков в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Отметим, что 10 февраля на бульваре Перова, 36, прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло из-за ветра. Якобы, в момент сильного порыва стеклянную панель сорвало со второго этажа. Глыба стекла рухнула на тротуар. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов. Однако, позже спасатели сообщили, что ЧП произошло не из-за ветра.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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