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Киев отметит Рождество шествием и концертами: появилась программа мероприятий

5 января, 11:37

В столице пройдут гуляния и несколько концертов

/ Фото: AFP

В Киеве 7 января отметят Рождество Христово. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездарей, участники которого выйдут с ярко украшенными рождественскими звездами.

Продолжится празднование на Софийской площади рождественским концертом:

- 15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина";

- 16:40 Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня";

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- 17:40 Веселые Вуйки;

- 18:40 Folky Funky;

- 19:40 СКАЙ;

- 21:00 DJ.

На Контрактовой площади также будут проходить праздничные народные гуляния.

При этом в КГГА предупредили, что 7 января с 12 до 17 часов будет перекрыто движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Также 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока возможно закрытие на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание толкотни на платформе. Кроме того, возможно закрытие станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Напомним, Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января. Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что должно быть на праздничном столе.

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Киев Рождество концерты праздники празднование шествие

Источник: Сегодня

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